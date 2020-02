Sósia de ator de Stranger Things conquista Claudia Leitte no The Voice Kids

Um dos participantes do The Voice Kids deste domingo (2) foi muito comentado pela semelhança com o ator que vive Dustin em Stranger Things, Gaten MAtarazzo.

De cabelos cacheados e bochechudo, o pequeno Matheus, 10 anos, chamou atenção dos internautas e também de Claudia Leitte, que virou para o garoto. Entre Claudinha e Carlinhos Brown, que também virou a cadeira, Matheus escolheu a cantora.

"Você é mais lindo ainda de perto. Você parece com o menino do... Eu já vi em um filme você. Você é de algum filme? Promete? Você é real?", quis saber Claudia, que se aproximou do garoto e ficou de mãos dadas com ele no palco.

Curiosamente, também hoje outra participante cantou "Never ending story", música de momento chave do personagem Dustin na última temporada de Stranger Things.

Veja algumas reações: