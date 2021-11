Sósia do Ney diz que copia até as tatuagens e hoje ganha R$7 mil por evento

Para quem acha que ser sósia de algum famoso é necessário “apenas” ser parecido com o(a) artista está bem enganado. Ainda mais em tempos de redes sociais. A prova disso é Eigon Oliveira, ou melhor, o Sósia do Ney. Em entrevista ao site UOL Esportes, o rapaz contou como é sua rotina de trabalho sendo sósia do principal jogador brasileiro em atividade. E entre os principais cuidados que precisa ter é manter as inúmeras tatuagens feitas pelo jogador em dia.

“Cara, eu sou fã, sou sósia, isso me tornou um profissional, então por que não aderir as mesmas tatuagens do cara? Tem gente que tatua até o nome dele no beiço, por que, então, não fazer as tatuagens dele?", explicou Eigon ao UOL. Ele lembrou que chegou a perder alguns trabalhos quando não tinha o hábito de repetir os mesmos desenhos que Neymar fazia.

Hoje em dia, nove anos após começar com a carreira de sósia do atleta, Eigon afirmou que consegue faturar até R$7 mil para comparecer a um evento. “Eu cobro de R$ 2,5 mil a 3 mil para fazer uma sequência de três Instagram Stories. Agora, com o retorno dos eventos, eu cobro de R$ 6 mil a 7 mil para ficar de três a quatro horas”, contou.

Recentemente o sósia bombou nas redes sociais depois que visitou um shopping em São Paulo acompanhado dos amigos, que estavam fantasiados de seguranças particulares, e fez o público que passeava pelo shopping acreditar que era, de fato, Neymar Jr. O vídeo na plataforma do Tik Tok já tem mais de 11 milhões de visualizações. No mesmo app ele já soma 3.5 milhões de seguidores, enquanto no Instagram, onde ele afirmou ser uma das suas fontes de renda, ele tem outros 495 mil seguidores.