Sotero Ambiental investe mais de R$ 520 mil em projetos socioambientais

Cerca de 2 mil colaboradores, presença em 60 bairros de Salvador, abrangendo uma área total de 119.632,22 m², e assistindo diretamente quase 1,5 milhão de habitantes. De acordo com o Relatório de Atividades da Sotero Ambiental 2019, só este ano, a empresa responsável pelas atividades no Lote I do contrato de Limpeza Urbana de Salvador investiu mais de R$ 520 mil em projetos socioambientais, entre eles o Programa Parceria Cidadã com Sociedade (PPCS) e também em iniciativas como o Comunidade em Ação e a Ecoescola.

“Iniciamos nossas operações em setembro de 2018 com muita clareza na visão de ser a melhor empresa na gestão de engenharia e soluções em resíduos com objetivo principal de cuidar da cidade e do meio ambiente, contribuindo para preservar a saúde e melhorar a qualidade de vida da população soteropolitana” Marcelo Azevedo, diretor da Sotero Ambiental

Criada em setembro de 2018, a Sotero Ambiental é um consórcio constituído pelas Empresas Revita Engenharia (77,67%) e Cavo Serviços e Saneamento (22,33%). Além da coleta regular e transporte à disposição final de resíduos sólidos domiciliares, a empresa está envolvida ainda em megaoperações de limpezas nas festas populares e, principalmente, no Carnaval.

Só na folia momesca deste ano foram coletados, aproximadamente, 980 toneladas de resíduos sólidos, durante os 7 dias de festa, que foram enviados para separação e tratamento. Deste material, 7 mil kg de plástico compactados foram doados a cooperativas para serem reaproveitados e/ou reciclados. “Consolidamos dessa forma nossa ‘Licença Social’, gerando impactos positivos, sejam eles ambientais, sociais ou econômicos”, acrescenta o executivo.

A Sotero Ambiental foi vencedora do Prêmio Solví de Inovação como projetos como o Praia Limpa

Empresa sustentável

Mais iniciativas reforçam os resultados apontados Relatório de Atividades da Sotero Ambiental 2019, sobretudo os projetos que estão integrados aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), definidos na agenda de 2030 pelos países membros da Organização das Nações Unidas (ONU). O Programa Parceria Cidadã com Sociedade (PPCS) é um dos que realiza atividades de responsabilidade socioambiental em sua área, entendendo as particularidades de cada atividade. Em 2019, mais de 35 mil pessoas foram beneficiadas nas mais de 1,5 mil ações, entre elas, a doação de 1 mil mudas de árvores para reflorestamento.

Outro projeto que merece destaque pelo impacto social é o Comunidade em Ação. A ideia é mobilizar os moradores sobre a importância da conservação do meio ambiente, com ênfase no descarte correto dos resíduos nos dias e horários da coleta. Além de atendimento porta a porta são realizados encontros em centros comunitários. A equipe multidisciplinar da Sotero vai até espaços públicos levar estas informações. Só para se ter ideia, mais de 30 mil pessoas acompanharam em 2019 as atividades do Comunidade em Ação, que passou por eventos como a Virada Sustentável e o Aniversário da Cidade.

Com a mesma proposta de reflexão sobre o consumo consciente e o descarte de resíduos, o projeto Ecoescola também alcançou bons resultados em 2019. A ação é dirigida a gestores das instituições de ensino, professores, estudantes e familiares destes alunos em escolas da rede municipal, estadual e particular. Com peças teatrais e oficinas pautadas nos 3Rs da sustentabilidade (Reduzir, Reciclar e Reutilizar), além da exposição de brinquedos e materiais decorativos feitos a partir da reutilização de resíduos, o Ecoescola atingiu 3,8 mil pessoas. “Conseguimos reforçar o compromisso de trabalhar em parceria com a sociedade e com responsabilidade ambiental”, destaca o diretor da Sotero Ambiental.

Em 2019, o Projeto Ecoescola atingiu 3,8 mil pessoas

Caminho certo

A prática sustentável na gestão de resíduos garantiu a conquista de duas importantes certificações ISO (International Organization for Standardization): a 9001:2015 (a mais abrangente e também a mais utilizada entre as normas do Sistema de Gestão de Qualidade - SGQ) e a 14001:2015 (de Gestão Ambiental que incorpora, além de questões estratégicas, a preocupação com a cadeia de valor, ciclo de vida, entre outras mudanças).

A Sotero Ambiental foi reconhecida ainda pela inovação nos seus processos, ao ser a vencedora do Prêmio Solví de Inovação, que destaca as melhores iniciativas e da proatividade dos colaboradores, conquistando três categorias, inclusive o principal prêmio do evento com o 1º lugar na categoria Produto/Serviço/Processo com o projeto Caminhão Compactador Super Toco. Os outros dois projetos vencedores foram o relógio de ponto em compactadores e o Praia Limpa.

A meta para 2020 é alcançar as certificações ISO 37001 e ISO 45001, implementar os Programas Hora Extra Zero e de Segurança no Trabalho, além do sistema de pesagem embarcada nos veículos compactadores. “São muitos desafios para uma equipe motivada por superar metas, fazer diferente e potencializar resultados. Assumimos nosso compromisso de trabalhar com dinamismo e inovação, contribuindo para um mundo melhor, mudando o futuro das pessoas e praticando a sustentabilidade”, finaliza Azevedo.

