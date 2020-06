Sotero transforma pontos irregulares de descarte de lixo em jardins

Como toda grande cidade, Salvador possui diversos pontos irregulares de descarte de lixo. Nesses locais, os vizinhos geralmente sofrem com a presença de insetos e roedores. No ano passado, a Sotero conseguiu mudar cerca de 80 pontos em Salvador, transformando esses locais em jardins para as comunidades locais, conseguindo reinserir 600 plantas nativas e ornamentais. Para conseguir mudar esses ambientes, a empresa lançou mão do reaproveitamento do material encontrado no lixo, mostrando como esse princípio é importante para o tratamento dos resíduos sólidos como algo simples é capaz de mudar significativamente a vida das comunidades.

De acordo com o diretor da Sotero Ambiental, nesse projeto, a opção foi trabalhar com materiais reutilizados que ganharam novas funções. “Reduzimos assim a necessidade de compra e, consequentemente, de fabricação. O resultado vem em forma de benefícios ambientais, já que economizamos água e energia que seriam necessários para produzir um novo produto, ao mesmo tempo em que reduzimos a emissão de gases do efeito estufa”, completa.

