Sou Verão chega à Barra em sábado de sol, com novas modalidades esportivas

Sábado de Sol combina com praia e esporte. Foi pensando nisso que muita gente acordou cedo para participar da segunda edição presencial do Sou Verão, projeto do Jornal Correio, que dessa vez aconteceu na Barra. Dividido em dois pontos, Cristo e Farol, o projeto levou ao público modalidades como Futmesa, Cross Training, Yoga e Slackline, além de atendimento médico com aferição de preção e avaliação de peso, altura e índice de massa corpórea (IMC), tudo isso de forma gratuita.

A empresária Rita Souza aproveitou o Sou Verão para testar a Yoga. (Foto: Erik Salles/CORREIO)

Ligada na tela da TV Bahia, a empresária Rita Souza, 58, que é moradora da Barra, viu o anúncio do Sou Verão no Bom Dia Sábado e aproveitou para começar o dia com uma relaxante prática de yoga à beira mar. “Há um tempo que estou querendo experimentar a yoga para combater esse clima de correria que vivemos no dia a dia e voltar a respira. Quando vi a chamada no jornal, aproveitei a proximidade troquei de roupa e desci para conferir”, conta Rita, que foi a primeira a chegar na região do Cristo para se cadastrar. “Achei uma experiência maravilhosa, tanto que fiz duas vezes. Queria que o projeto acontecesse o verão inteiro, mas garanto que vou estar presente na próxima edição”, completa.

Arthur França (short preto) gostou do futmesa e quer continuar praticando a modalidade. (Foto: Erik Salles/CORREIO)

Já o estudante Arthur França, de 18 anos, que se declara “boleiro profissional” aproveitou o passeio pelo Farol da Barra para conhecer o futebol de mesa, uma das modalidades mais disputadas do evento. “Adoro jogar bola, mas nunca tinha jogado futmesa. Achei massa, apesar de ter encontrado uma certa dificuldade no início. Quando comecei a pegar o jeito, meu tempo acabou. Mas quero tentar de novo, deu vontade de praticar mais”, explicou Arthur antes de partir para experimentar o Cross Training.

Praticante de cross fit há dois anos, Milena Ikeda trocou o box pelo Farol da Barra e experimentou o cross training. (Foto: Erik Salles/CORREIO)

Na arena de Cross Training, em frente ao Farol da Barra, muita gente que passava pela região correndo ou pedalando, parou para experimentar a modalidade que combina diversos tipos de exercício em formato de circuito. Uma delas foi a gerente de contas, Milena Ikeda, 37, que já tinha conhecido o Sou Verão através das redes sociais. “Vim para experimentar o máximo de modalidades que puder. Comecei com o futmesa e admito que achei um pouco difícil, pois precisa de muita coordenação, mas me diverti bastante, agora estou na expectativa do cross training”, explicou antes de iniciar o treino funcional.

Noah Vidal contou com todo apoio dos instrutores para se aventurar no slackline. (Foto: Erik Salles/CORREIO)

De volta ao Cristo, o slackline foi a modalidade que fez maior sucesso entre as crianças e adolescentes. Testando o equilíbrio pela primeira vez no elástico, o pequeno Noah Vidal, de 9 anos foi com a tia ao local e garantiu que se divertiu bastante durante a prática. “Nunca tinha tentado fazer slackline mas gostei bastante. Os professores me ajudaram muito. Adorei experimentar. Se minha mãe me trouxer na próxima vez, quero tentar de novo”, conta Noah.

O professor Jucilmar Torres aproveitou a oportunidade para avaliar o IMC. (Foto: Erik Salles/CORREIO)

Além das práticas esportivas, o público que participou do Sou Verão na Barra também teve a oportunidade de dar uma olhada na saúde, através do atendimento gratuito oferecido em parceria com a Drogaria São Paulo, Vitalmed e Boa Saúde que garantiu avaliação do Índice de Massa Corpórea (IMC), peso e altura. Passeando pela Barra, o professor Jucilmar Torres, 41, descobriu que está com o IMC adequado. “O projeto está de parabéns, achei uma excelente oportunidade essa proposta de vir passear, praticar um esporte e ainda avaliar como está a saúde. Descobri que o IMC está ideal, e já saio daqui feliz, vou ficar ligados nas próximas edições para participar novamente”, afirma.

Programação – Para quem não conseguiu participara da edição desta semana, no próximo sábado, 22, o Sou Verão retorna para a praia de São Tomé de Paripe, das 8h às 12h, onde o público vai poder praticar gratuitamente Cross Training, Futmesa, Canoa Havaiana e Beach Tennis. Todas contarão com material de proteção e instrutores. A temporada termina no dia 29 de janeiro, na Barra.

Os interessados vão poder se inscrever no local, via QRCode, e devem apresentar o comprovante do cartão de vacinação COVID-19 por aplicativo ou em papel com ao menos duas doses, além de documento de identificação. Menores de idade (fora do calendário de vacinação COVID-19) devem estar acompanhados dos responsáveis, comprovadamente vacinados. Em todos os casos, o uso da máscara é obrigatório.





Confira mais informações e dicas de saúde, beleza, esportes e bem-estar no canal Sou Verão.

O quê: Sou Verão

Quando: todos os sábados de janeiro –22 e 29/01, das 8h às 12h

Onde: dia 22/01, em São Tomé de Paripe e 29/01, na Barra (Farol e Cristo.

Quanto: grátis





O Sou Verão é um projeto do Correio com o patrocínio da Drogaria São Paulo, CF Refrigeração, Jotagê Engenharia, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio da AJL Locadora, Boa Saúde e Vitalmed.

(Foto: Erik Salles/CORREIO) (Foto: Erik Salles/CORREIO) (Foto: Erik Salles/CORREIO) (Foto: Erik Salles/CORREIO) (Foto: Erik Salles/CORREIO) (Foto: Erik Salles/CORREIO) (Foto: Erik Salles/CORREIO) (Foto: Erik Salles/CORREIO) (Foto: Erik Salles/CORREIO) (Foto: Erik Salles/CORREIO) (Foto: Erik Salles/CORREIO) (Foto: Erik Salles/CORREIO) (Foto: Erik Salles/CORREIO) (Foto: Erik Salles/CORREIO) (Foto: Erik Salles/CORREIO) (Foto: Erik Salles/CORREIO) (Foto: Erik Salles/CORREIO) (Foto: Erik Salles/CORREIO) (Foto: Erik Salles/CORREIO) (Foto: Erik Salles/CORREIO) (Foto: Erik Salles/CORREIO) (Foto: Erik Salles/CORREIO)