Sou Verão levará esportes gratuitos à Barra no fim de semana

A penúltima edição do Sou Verão desta temporada levará o projeto mais uma vez à Barra nesse sábado (18), das 8h às 12h, com a oferta gratuita de esportes, lazer e cuidados para a família.

As modalidades esportivas ofertadas são futevôlei, frescobol, patins, skate longboard e canoa havaiana, todas com a prática acompanhada por instrutores e equipamentos de segurança.

Gratuito e aberto ao público de todas as idades, o Sou Verão aproveita o ambiente tropical das praias de Salvador e vai além, levando cuidados médicos oferecidos pela Drogaria São Paulo e pela Vitalmed, apoiadores do projeto.

Para participar basta procurar, ao longo das praias do Porto e do Farol, as tendas de inscrição ou se orientar pelos totens de programação e sinalização, levando um documento com foto no ato da inscrição. Em caso de menor de idade, é necessária a presença do responsável.

A 5º edição do Sou Verão é uma realização do Jornal CORREIO com apoio institucional da Prefeitura de Salvador e apoio da Vitalmed, Drogaria São Paulo, Litoraneus e UniFTC.