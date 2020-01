Sou Verão recebe cerca de 1.300 participantes neste sábado (4)

Após fechar 2019 com mais de 2.600 participantes em quatro edições, o Sou Verão abriu a temporada 2020 neste sábado, 4, recebendo cerca de 1.300 pessoas nas praias da Barra – Porto e Farol. Realizado pelo Jornal CORREIO, com apoio institucional da Prefeitura de Salvador e apoio da Vitalmed, Drogaria São Paulo, Litoraneus e UniFTC, o projeto há cinco anos proporciona o acesso gratuito a vivências esportivas e cuidados com a saúde.

O passeio na canoa havaiana teve o Farol da Barra como cenário

A temporada 2019-2020 começou em dezembro do ano passado, alternando as atividades entre as praias da Barra e de Tubarão, em Paripe, levando para baianos e turistas a prática de canoa havaiana, futevôlei, frescobol, skate longboard e patins, além de testes rápidos de glicemia, aferição de pressão, limpeza de pele e bioimpedância em parceria com a Drogaria São Paulo, e massagens relaxantes – no estilo quick massage –, oferecidas pela Vitalmed.

Tendas da Vitalmed e Drogaria São Paulo

Na terra

Ciclista por paixão, a técnica em enfermagem Monicleia Santana, 36 anos, foi estimulada a experimentar o skate longboard. “Vim pedalar com meu marido e dois amigos, mas já estava sabendo do projeto pela televisão. Apesar de apaixonada pela bike, resolvi experimentar o skate e adorei. Esporte traz um detox físico e mental. Já sei que voltarei”, garante a moradora de Brotas.

A técnica em enfermagem Monicleia Santana experimentou o skate longboard

Recém-chegada em Salvador, a paulista Thaís Valente, 35, aproveitou a manhã de sábado para caminhar na orla da Barra e levar o sobrinho Téo da Gama para se divertir com os patins. “Estamos em Salvador há 1 mês e estou adorando. Téo já andava de patins, mas aqui contará com o apoio dos instrutores e isso é bem legal”, explica Thaís, que estava acompanhada aonda da filha Maria Eduarda, de 5 meses, e o cãozinho Shiba.

A paulista Thaís Valente com a filha Maria Eduarda, o sobrinho Téo e o cãozinho Shiba

No mar

Praticante de esportes aquáticos, a pesquisadora em ciências Eloá Weyre, 35, gostou do projeto e parabenizou o Correio pela iniciativa. “Já tinha feito surf, stand up paddle e remo, mas essa foi a minha primeira vez na canoa havaiana. Fiquei muito feliz com a experiência e com a iniciativa do jornal. A partir de agora acompanharei o projeto em todas as edições, podem esperar”, afirma.[

A engenheira Liliane Pacheco jogou frescobol

Parada na prática esportiva há mais de 1 ano, a engenheira Liliane Pacheco, 36, soube do projeto através da TV, do site Correio 24 horas e do Instagram. “No passado eu já havia experimentado jogar frescobol, mas não prossegui. Desde ontem resolvi me exercitar, e hoje ter o Sou Verão tão perto de casa me trouxe ainda mais estímulo. Pesquisei onde aconteceria e marquei presença”, conta a moradora da Graça.

Na areia

Residente no bairro de Santo Inácio, Filipi Ponciano, 22, nunca tinha vivenciado uma partida de futevôlei. “Gosto muito de esportes e jogo bola sempre, mas o futevôlei foi a primeira vez. Acredito que vou aproveitar essa experiência para começar um novo esporte”, garante o estudante.

Filipi Ponciano estreou no futevôlei

Saúde e bem-estar

Grávida de 7 meses, Perla Viana, 32, costuma fazer caminhadas diárias para manter a saúde sob controle. Ao lado do marido, Enzo Dourado, 34, aproveitou o passeio matinal para fazer uma visita ao quiosque da Vitalmed. “Já conheço a Vitalmed e me senti segura em participar. Aproveitei o estande gratuito e fiz uma massagem rápida para descansar o corpo e seguir em frente”, garante a assistente social.

O casal Perla Viana e Enzo Dourado foram ao espaço da Vitalmed

Cheio de energia e disposição, o aposentado Jodivaldo Freitas, 72, tem traçado desafios saudáveis após a realização de uma cirurgia femoral. Ao lado da sobrinha Priscila Costa Pinto, 34, o aposentado faz caminhadas diárias com a intenção de preparar o corpo para a Lavagem do Bonfim. “Nossa meta é fazer o trajeto do Bonfim de forma tranquila e sem problemas. Hoje caminhamos da Barra até Ondina e voltamos para cá. Na volta, aproveitei a ação da Drogaria São Paulo para fazer meu teste de bioimpedância. Acredita que me deram a idade de 65 anos?”, revela o aposentado entre muitas conversas e sorrisos.

O aposentado Jodivaldo Freitas com a sobrinha Priscila Costa Pinto

Com programação prevista para todo o mês de janeiro, sempre aos sábados, a próxima edição do Sou Verão acontece no próximo sábado, 11, na praia de Tubarão – Paripe, das 8h às 12h. Para participar basta levar um documento de identificação com foto e se inscrever no local. No caso de menor de idade é preciso ir acompanhado do responsável. O acesso gratuito será feito por ordem de chegada. Para se exercitar, o projeto conta com instrutores especializados e equipamentos de segurança, como joelheiras, capacetes e coletes.