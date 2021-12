SP confirma terceiro caso da variante ômicron registrado no Brasil

A Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo confirmou nesta quarta-feira (1º) o terceiro caso da variante ômicron no Brasil.

O caso foi detectado em um passageiro que veio da Etiópia e desembarcou no Aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, no sábado (27). Na ocasião, ele testou positivo para covid-19.

A amostra foi enviada para geneticamente pelo Instituto Adolfo Lutz, que confirmou hoje se tratar da nova variante.

O homem de 29 anos não tinha sintomas da doença e passou pelo teste no aeroporto quando desembarcou. Ele já tinha sido vacinado com as duas doses da Pfizer e passa bem, cumprindo isolamento domiciliar desde sábado. A vigilância de Guarulhos, onde ele mora, acompanha o caso.

Primeiros casos

Os outros dois casos da nova variante também foram confirmados em São Paulo - um casal de missionários brasileiros que moram na África do Sul e vieram visitar a família na capital paulista.

Como não residem no Brasil, inicialmente não havia registro da vacinação deles por parte do governo. O secretário municipal da Saúde disse à GloboNews hoje que ambos foram vacinados com a dose única da Janssen na África do Sul.

Os dois estão em isolamento, e têm sintomas leves, sendo monitorados pela prefeitura de São Paulo. "Foram vacinados na África do Sul com dose da Janssen, os dois. Também os parentes que eles estão (visitando) aqui estão em processo de isolamento. Nós vamos agora testá-los na manhã de hoje. Os parentes também já foram vacinados", disse o secretário municipal da Saúde da capital, Edson Aparecido.