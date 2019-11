Sport vence a Ponte Preta e conquista acesso à Série A

O Sport está de volta à elite do futebol brasileiro. O time pernambucano confirmou o acesso e o vice-campeonato da Série B ao derrotar a Ponte Preta, de virada, por 2x1, em jogo de muita emoção realizado na Ilha do Retiro, quarta-feira, pela penúltima rodada da competição.



Com o resultado, o Sport chegou ao quinto jogo de invencibilidade e foi para 67 pontos, não podendo mais ser ultrapassado pelo América-MG, quinto colocado, com 58. Já a Ponte Preta, que sofreu a terceira vitória seguida, estacionou em 13º lugar, com 44. O Bragantino, campeão antecipado, também já garantiu o acesso. Coritiba, Atlético-GO, América-MG e CRB brigam pelas duas vagas restantes.

Pra B é tchau ???? pic.twitter.com/PZCnQbv8Q9 — Sport Club do Recife (@sportrecife) November 21, 2019

Sem o peso de estar disputando o acesso ou lutando contra o rebaixamento, a Ponte Preta se aproveitou do nervosismo do Sport para tomar conta do primeiro tempo. O time campineiro criou as principais oportunidades de gol. Roger teve duas chances logo de cara. Na primeira, mandou para fora. Na sequência, parou na defesa do goleiro Luan Polli. Quando o Sport deu indícios de que iria acordar, a Ponte Preta foi fatal e abriu o placar aos 19 minutos. Em cobrança de escanteio de Renato Cajá, Roger mandou de esquerda e abriu o marcador.O segundo tempo foi totalmente diferente. O Sport voltou com outra postura e foi para a pressão. Elton parou em Ygor Vinhas, assim como Lazaroni. Mas Guilherme, esse marcou. Aos 14 minutos, Raul Prata foi até a linha de fundo e cruzou para Elton. Ele dominou e ajeitou para Guilherme fazer 1x1.O empate era suficiente para o acesso, mas o time pernambucano ainda virou o placar aos 46 minutos. Em mais uma boa jogada de Raul Prata, João Igor chutou, Ygor deu rebote e Guilherme só empurrou para confirmar a vitória por 2x1. Ele é o artilheiro da Série B, com 17 gols.

O Sport é o terceiro clube que Guto Ferreira oficialmente coloca de volta na Série A. O treinador que conduziu o Bahia em 2016 também subiu com a Ponte Preta em 2014. Ele ainda treinou o Internacional na maior parte da Série B de 2017, mas acabou demitido a três rodadas do fim do campeonato, quando a vaga já estava encaminhada. Além desses, Guto tem no currículo o acesso do Mogi Mirim para a Série C em 2011.



No fim do jogo, a torcida do Sport invadiu o gramado da Ilha do Retiro e comemorou com o elenco.