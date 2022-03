Spotify apresenta instabilidades nesta terça (8)

Relatórios de usuários indicam problemas com o aplicativo de música Spotify na tarde desta terça-feira (8). Foram registradas reclamações tanto para a versão do celular quanto para a versão do computador.

O Spotify caiu e eu reiniciando o meu wi-fi igual uma palhaça achando que era a internet pic.twitter.com/be8ozYvDuT — Biel; (@buwygimb) March 8, 2022

De acordo com o site Down Detector, que detecta instabilidades de aplicativos de acordo com as reclamações de usuários, o problema começou por volta das 15h, com cerca de 6 mil notificações nos últimos 30 minutos.

Nas redes sociais, os internautas se queixaram de não estar conseguindo acessar o serviço de streaming, além de serem deslogados de suas contas.

O Spotify ainda não se manifestou sobre o ocorrido.