Spotify lança podcasts em vídeo

O Spotify anunciou nesta terça-feira (21) um recurso que permite que produtores lancem episódios de podcast em vídeos. Usuários não pagantes poderão ter acesso ao conteúdo, que vai funcionar com o aplicativo sendo executado em segundo plano no celular.

Concorrentes como o YouTube já oferecem conteúdo visual em podcasts. O Spotify começou seus testes justamente com produtores que fazem sucesso na plataforma do Google. Alguns podcasts em inglês já incorporaram o recurso, como The Morning Toast e The Misfits Podcast.

Além de continuar a ouvir o podcast em vídeo em segundo plano, também será possível fazer o download para acompanhar sem internet.

Os conteúdos em vídeo ficarão disponíveis no desktop e nas versões móveis em todos os países que têm podcasts do Spotify.

Esse é mais um movimento da empresa sueca para fortalecer sua oferta de podcasts. Ela já chegou a 1 milhão de programas publicados e tem investido em parcerias e exclusividades. Um podcast com a ex-primeira dama dos EUA, Michelle Obama, será lançado na plataforma no próximo dia 29.