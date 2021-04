SSP aponta queda de 22% no roubos de veículos no mês de abril em Salvador

Os roubos de veículos na capital baiana, na primeira quinzena de abril, apresentaram redução de 22%, de acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública. Ainda segundo o órgão, foram 76 ocorrências registradas, em 2021, contra 98 casos contabilizados no mesmo período do ano passado. Ações integradas da Operação Apolo e da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) são realizadas diariamente na tentativa de inibir a prática criminosa.



De acordo com o titular da DRFRV, delegado Marcelo Tannus, a parceria com a PM e o trabalho de inteligência têm sido fundamentais. “Os veículos são roubados para a prática de outros crimes, clonagem e desmanche. Importante ressaltar para a população que comprar peças sem nota fiscal, pode configurar crime de receptação. Esse mercado informal estimula os roubos”, destacou Tannus.



Blitze e reforço do patrulhamento são os pontos destacados pelo major Roberto Fera, comandante da Operação Apolo. “Estabelecemos os pontos de atenção e semanalmente ampliamos as medidas ostensivas. Sabemos que em alguns momentos as abordagens causam complicações no trânsito, mas, nos últimos dias, através dos bloqueios, cinco criminosos foram presos e um morreu em confronto”, explicou o oficial.De janeiro a abril, os roubos de veículos, em Salvador, acumulam uma diminuição de 10,8%. Em números absolutos foram contabilizados 1.426 casos, em 2021, contra 1.598, no mesmo período do ano passado.