SSP divulga sete novas cartas do Baralho do Crime; criminosos são procurados

A Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA) divulgou, nesta quinta-feira (20), a nova atualização do Baralho do Crime. A ferramenta de denúncia, utilizada pela pasta desde 2011, agora tem novas sete cartas que, de acordo com a SSP-BA, representa a figura de sete homicidas, sendo seis homens e uma mulher.

A Oito de Paus é Edvania Pereira de Morais, conhecida como 'Vaninha', é apontada pela polícia como mandante do assassinato de uma outra mulher, identificada como a professora Élida Márcia de Oliveira Nascimento Souza, em fevereiro deste ano. Segundo a SSP-BA, o crime aconteceu na frente do filho de dois anos da vítima.

As investigações dão conta de que, com a ajuda do pai, Vaninha contratou Maicon Neves dos Santos, que, por sua vez, é representado pelo ‘'Sete de Espadas'.

Vaninha substitui Rafael Almeida de Jesus, o Rafinha. Já Maicon retira Fábio Falcão Ferreira, o Fabinho. Mandante e pistoleiro continuam foragidos com mandado de prisão em aberto.

(Foto: Divulgação/SSP) (Foto: Divulgação/SSP) (Foto: Divulgação/SSP) (Foto: Divulgação/SSP) (Foto: Divulgação/SSP) (Foto: Divulgação/SSP) (Foto: Divulgação/SSP)

A posição Ás de Copas' passa a ser ocupada por Sidmar Soares dos Santos, o 'Bolota'. Ele é procurado por tráfico de drogas, de armas e homicídio. Atua no município de Jequié e, ainda conforme a SSP-BA, entra no lugar de Júlio César Machado da Silva, o Morcego.

Rogério Ferreira Sampaio, conhecido como 'Patolino', também procurado por tráfico de drogas e homicídio na região de Lauro de Freitas é o novo 'Rei de Copas'. O suspeito entra em substituição de Jesiel Miranda Campos, ou 'Bolo', capturado no mês de maio, em São Paulo.

Foragido do Sistema Penitenciário, Genildo Amparo do Nascimento entra como a 'Dama de Espadas' no lugar de Bruno Ramos Figueiredo, Bruno Bruxa, morto em confronto com policiais durante uma operação integrada.

Já Manoaldo Falcão Costa Junior, o 'Gordo Paloso', entra como o 'Rei de Paus' no lugar de Carlos Henrique Santos Silva ou 'Cumpadre'. Ele tem mandado de prisão por homicídio e tráfico de entorpecentes por crimes cometidos na região de Itabuna, sul do estado. O 'Oito de Ouros' é Elias dos Santos Santiago. O homicida também é do interior do estado, município de Jacobina, e retira Michel da Silva Nascimento.

O Baralho do Crime, elaborado pelo Disque Denúncia, apresenta o rostos dos procurados do estado. A SSP-BA informa que todo cidadão pode contribuir com o trabalho da polícia na busca e captura através do 3235-0000 (Salvador e RMS) e 181 (interior). O denunciante não precisa se identificar. A ferramenta é utilizada desde 2011 e apresenta os suspeitos mais procurados do estado.