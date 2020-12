Startup baiana promove prêmio para escolher melhor acarajé e melhor abará

Para homenagear e reconhecer a baiana de acarajé, patrimônio cultural imaterial da Bahia, o aplicativo Tabuleiro da Baiana criou o Prêmio Tabuleiro da Baiana, em parceria com o Senac e a Associação Nacional das Baianas de Acarajé (Abam). Em sua 1ª edição, que acontece neste sábado (19), o prêmio vai escolher as melhores em três categorias: o Melhor Acarajé, Melhor Abará e o Melhor Tabuleiro.

Cerca de 55 baianas estão participando da disputa, cuja primeira etapa foi realizada pelo voto popular através da internet, contando com mais de 16 mil votos. A segunda etapa, iniciada no dia último dia 11, é formada por um júri técnico formado pela presidente da Abam e baiana do acarajé Rita Baiana, pelo gastrólogo Jorge Oliva e pelo chef Josenilton Santos, do Senac. Neste sábado serão apresentadas as vencedoras de cada categoria em uma cerimônia fechada, no Museu da Gastronomia Baiana (Pelourinho).

A premiação é uma iniciativa da startup baiana FoodTec, criadora do aplicativo Tabuleiro da Bahia, desenvolvido durante a pandemia da covid-19, como uma forma de fomentar o serviço de delivery e criar um guia online que permite ao usuário localizar as baianas mais próximas dele por geolocalização. A Foodtec é uma startup que cria soluções de tecnologia para o setor food service e entregou o aplicativo para as baianas para que elas pudessem disponibilizar seus produtos para seus clientes por meio do delivery. O prêmio Tabuleiro da Baiana conta ainda com o apoio do Governo da Bahia através da Secretaria de Turismo e da Prefeitura de Salvador através da Secretaria de Cultura e Turismo.

“Sabemos que o impacto da pandemia para as baianas foi devastador para muitas que dependem do seu tabuleiro para o sustento da família. Por isso nosso primeiro projeto foi destinado a elas, buscando uma alternativa de venda e uma rápida adaptação ao digital. Hoje as baianas podem contar com um aplicativo 100% destinado a elas”, diz Alexandre Powell, CEO da FoodTec. A ideia é que esse prêmio seja realizado anualmente passando a integrar o calendário oficial.

Campanha

O CORREIO faz desde agosto uma campanha de solidariedade às baianas. A campanha #colecomasbaianasdeacaraje sugiu diante do apelo de muitas dessas mulheres que sustentam suas famílias com o bolinho frito no dendê. Com a pandemia, a maioria delas deixou de vender suas iguarias nos fins de tarde. Iniciamos então um projeto que engloba grandes reportagens sobre o acarajé e ações para ajudar as baianas através de doações imediatas. É possível ajudar doando.

Abam - Associação Nacional das Baianas de Acarajé, Mingau, Beiju e Similares.

Caixa Econômica Federal

Código Operação: 003

Ag: 4802

Conta corrente: 000056-1

CNPJ: 02561067000120