Startup que oferece moradia por assinatura chega a Salvador

A startup Housi, que oferece residências por assinatura, chegou a Salvador. Prometendo menos burocracia que um aluguel tradicional, a ideia é permitir uma maior liberdade para quem quer ou precisa morar em lugares diferentes em curto espaço de tempo. Em Salvador, a startup começa a funcionar em junho, com o empreendimento Porto Privilege, perto do Porto da Barra, em parceria com a Carozo e a construtora APS.

A plataforma digital é especializada em estadia de curto período. “Plataformas como Uber mudaram a forma como lidamos com os carros. Hoje, muitos preferem pagar pelo tempo de uso e não pela aquisição do bem. Acredito que este também será o futuro das moradias. Não fará mais sentido pagar os juros de um financiamento. E para os investidores imobiliários, as vantagens deste modelo em ascensão são inúmeras. Destaco uma rentabilidade imensa com média 40% superior ao modelo tradicional”, diz o CEO da startup, Alexandre Lafer Frankel.

Todo o serviço é on-line. O interessado escolhe o imóvel no app ou site da Housi, define o tempo de permanência e paga com cartão de crédito. Não é preciso fiador. O serviço também oferece mais flexibilidade. Se o cliente resolver se mudar para outro imóvel durante a estadia, é possível.

“No modelo de assinatura da moradia on demand, as opções de imóveis são muitas, permitindo a possibilidade de escolher o que mais combina com o estilo de vida de cada cliente”, ressalta Alexandre Pedral Sampaio, sócio-diretor da construtora APS.

Todos os apartamentos e casas oferecidos são mobilidades e totalmente equipados, com geladeira, cama, sofá, wifi e TV a cabo. Eles têm infraestrutura e serviços pay per use com atendimento 24h, limpeza semanal e até atendimetno por telemedicina, com um médico exclusivo para os hóspedes.

A Hausi está presente em 14 estados brasileiros, em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Goiânia, Recife e Fortaleza.