Startups vão digitalizar negócios nordestinos; veja como vai funcionar

Cerca de 100 empresas de micro e pequeno porte, dos segmentos de comércio e serviços, de Vitória da Conquista, serão beneficiadas pelo projeto proposto pela Rede Sudoeste Inova, da Bahia. O projeto- que foi um dos oito projetos selecionados para a próxima fase do programa Digital BR, da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) - consiste em oferecer às empresas um ambiente completo e contínuo de transformação digital (em HUB), por meio do qual, a partir de um diagnóstico de maturidade digital e de produtividade, seja possível identificar empresas para digitalizar processos internos de gestão; incrementar receitas on-line e fidelizar clientes por meio de canais digitais.

Na verdade, o Digital BR tem o objetivo de investir em projetos que promovam a transformação digital de micro, pequenas e médias empresas no Nordeste, com investimentos totais de R$ 14 milhões. Além do projeto baiano, foram selecionados também: o Digitaliza PMI, Petrolina Economia Digital, Pernambuco 4.0, os três de Pernambuco; RASTUM e Redes Obras Digitais, ambos do Ceará; Transforma RN, do Rio Grande do Norte; e Construção Alagoas em Rede, de Alagoas. Cada projeto selecionado para esta fase receberá o prêmio de até R$ 1,5 milhão para implementação dos pilotos.

De acordo com a gerente da Unidade de Transformação Digital, da ABDI Adryelle Pedrosa, o projeto da Rede Sudoeste Inova foi selecionado depois de passar pela fase de refinamento. Nessa etapa, a ABDI ofereceu metodologias, mentorias e ferramentas para auxiliar as redes proponentes na melhor qualificação do problema e da solução, bem como na definição de um plano consolidado para a implementação do projeto em nível de piloto. “A avaliação de mérito dos projetos foi realizada por uma banca e, após a fase de interposição de recursos e contrarrazões, foi divulgada a lista dos finalistas”, esclarece.

O presidente da ABDI, Igor Calvet fez questão de ressaltar a satisfação de ver o programa desenvolvido no nordeste do País. “Esse é um edital que muito nos alegra na ABDI porque nos permite colocar em prática a nossa missão de fazer a transformação digital no setor produtivo brasileiro”, reforçou.

Igor Calvet comemorou o fato de que o programa pretende implementar a digitalização em negócios nos estados nordestinos (Foto: Divulgação) Divulgaçaõ)

Agora, o Digital BR entra na fase de implementação dos projetos pilotos e a expectativa do projeto como um todo é impactar mais de 1.500 empresas, distribuídas em 14 municípios da Região Nordeste, contribuindo para o aumento da sua maturidade digital e inserção qualificada nesse universo cada vez mais conectado.

Os passos seguintes serão a difusão perene de transformações digitais nas empresas beneficiadas, o suprimento de deficiências locais e regionais de inovação junto ao empresariado, o incentivo à participação de MPE's em outras jornadas de transformação digital ou de gestão com demais parceiros da Rede e a oferta de caminhos de incubação e aceleração de possíveis novas ideias ou negócios digitais.

Nordeste Digital



Sudoeste Inova, BA – proposta de estruturação de plataforma StartAPL permite a aproximação entre demanda por serviços, produtos e conhecimentos e as ofertas dos mesmos dentro de um Arranjo Produtivo Local ou uma Cadeia Produtiva. A metodologia do programa conta com 4 grandes etapas: Rota da transformação digital; Modelagem de negócios digitais; Desmistificação e implantação de tecnologias digitais; e Cultura da mudança.

Espera impactar cerca de 600 empresas de micro e pequeno portes, do comércio e prestação de serviços, nos municípios de Vitória da Conquista e Guanambi.

Digitaliza PMI, PE – visa alavancar a eficiência das indústrias, cobrindo diversos aspectos operacionais e táticos. Os três principais eixos do programa são: Implantação do MinA (Minha Indústria Avançada), ferramenta de digitalização da produção que permite a visualização em tempo real da eficiência de uma linha de produção; adaptação do Programa Desenvolvimento da Gestão de Indicadores do SEBRAE (PDGI); e consultoria de Lean Manufacturing, do SENAI.

Espera impactar, na fase de piloto, cerca de 120 micro e pequenas empresas no setor industrial, localizadas nos municípios de Recife, Caruaru, Petrolina e Serra Talhada.

Petrolina Economia Digital - soluções que atuam nas dimensões Tecnologia, Gestão e Consumidor, necessárias para mudança de mindset com o processo de digitalização, conduzindo para transformação digital e atacando diretamente as causas que resultam na baixa capacidade digital do comércio das Micro e Pequenas empresas de Petrolina-PE.

Espera impactar cerca de 150 micro e pequenas empresas no setor de comércio varejista de vestuário e acessórios de Petrolina, localizadas no centro do município, excetuando-se as lojas de shopping centers.

Pernambuco 4.0, PE - Diante da baixa capacidade de inovação digital das MPMEs da indústria de transformação, que provoca perda de faturamento, baixa inovação, competitividade e produtividade, a solução proposta é focada nos resultados inversos e endereça cada uma das causas raízes deste problema. A solução proposta se baseia na metodologia de inovação aberta do Open Innovation Lab - OIL, do Porto Digital. Espera impactar cerca de 180 micro, pequenas e médias empresas do setor industrial, localizadas nos municípios de Recife, Caruaru e Petrolina.

RASTUM, CE - prevê o desenvolvimento de um sistema de rastreabilidade com foco na cadeia do atum do Ceará, da captura ao beneficiamento. O sistema único permitirá a concentração das informações relativas às atividades industriais de pesca extrativa no estado e posterior acompanhamento e monitoramento por parte de entes privados e públicos intervenientes.

Espera impactar, cerca de 50 empresas de pequeno e médio porte nos municípios de Fortaleza e Sobral.



Rede Obras Digitais, CE - busca solucionar a falta de automação, pouca acurácia nos processos e a dificuldade na compilação dos dados coletados e na interpretação das informações geradas em operações da construção pesada. Propõe integrar dispositivos de sistemas embarcados às atividades operacionais da construção pesada. O recurso facilita a comunicação, agiliza a realização de atividades, contribui para a redução de custos e automatiza processos manuais, mitigando ou reduzindo grande parte dos problemas pertinentes ao processo produtivo do segmento.

Espera impactar, na fase de piloto, cerca de 200 empresas de micro e pequeno e médio porte da indústria da construção pesada nos municípios de Fortaleza, Crateús, Iguatu, Juazeiro do Norte, Quixadá e Sobral.

Transforma RN, RN - proposta de Hub de Conexões para ofertar Programa de Transformação Digital, capaz de prospectar ativamente e identificar as reais necessidades das organizações nesse aspecto. Realização de trabalho a sensibilização e prospecção de empresários, por meio de eventos específicos, para despertar a necessidade e interesse sobre a proposta; aplicação de Diagnóstico do César, para identificação da maturidade digital da empresa; e, a partir das necessidades constatadas, elaborar plano de ação, para cada realidade em específico dentro dos 8 eixos de transformação digital.

Espera impactar cerca de 550 micro, pequenas e médias empresas dos setores industrial, comercial e prestadores de serviços localizadas nos municípios de Natal, Caicó e Mossoró.

onstrução Alagoas em Rede, AL – busca fortalecer todo o segmento da construção por meio da disponibilização de informações confiáveis sobre fornecedores e prestadores de serviços da cadeia, cadastrados na plataforma Marketplace Construção Alagoas. Disponibilização de uma plataforma on-line que irá unir ofertantes e demandantes de serviços e produtos no segmento da construção, diminuindo o risco de contratação de pessoas que estão fora do ciclo tradicional de fornecedores da cadeia, e permitindo a avaliação dos compradores com maior segurança na prestação do serviço/produto.

Espera-se impactar cerca de 30 empresas fornecedoras e/ou prestadoras de serviços, de micro, pequenos e médios, na cadeia de valor da construção civil, nos municípios de Maceió e Arapiraca.