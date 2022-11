STF destaca 'importância' da crítica de Bolsonaro aos bloqueios em rodovias

O Supremo Tribunal Federal (STF) emitiu nota oficial nesta terça-feira (1º) logo após o primeiro pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro (PL) após a derrota no segundo turno das eleições. Bolsonaro fez um discurso curto, no qual discordou de ser chamado de antidemocrático, e disse que sempre jogou "dentro das quatro linhas da Constituição".

"O Supremo Tribunal Federal consigna a importância do pronunciamento do presidente da República em garantir o direito de ir e vir em relação aos bloqueios e, ao determinar o início da transição, reconhecer o resultado final das eleições", diz o comunicado.

Sobre as manifestações golpistas que bloqueiam importantes rodovias no Brasil, o presidente que "manifestações pacíficas são bem-vindas" , mas criticou o método das ocupações que têm ocorrido desde a noite de domingo (30).

"Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedade, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir", disse.