Sthe Matos é surpreendida no palco e recebe pedido de namoro por Kevi Jonny

Depois de assumirem que estavam ficando, Kevi Jonny e Sthe Matos, finalmente estão namorando. O cantor pediu a influenciadora digital em namoro durante um show para comemorar os 24 anos da ex-Fazenda e, no palco, com direito a anel, o artista conseguiu arrancar o tão esperado sim da mãe de Apolo.

O pedido aconteceu durante uma festa que teve como participação especial a banda Psirico. Eles dançaram ao som da música 'Te Love' e, ao fim da canção, ele questionou: "O que você acha da gente ser o novo casalzinho do 'rolê?'".

Tudo foi gravado por amigos do casal e compartilhado pela influenciadora em seu Instagram. Na legenda, ela comentou, surpresa, que estava em um relacionamento sério com o artista. "Eu tô namorando". Os dois já estavam ficando há alguns meses, mas não tinham colocado um rótulo no relacionamento. A empresária terminou, no final de 2021, o noivado com o tatuador Victor Igoh após a passagem polêmica pelo reality A Fazenda. Desde então, Sthe não assumiu namoro com ninguém.