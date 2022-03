Sthe Matos mostra em vídeo como ficou o nariz após terceira cirurgia

A baiana Sthe Matos, influencer baiana que tem mais de três milhões de inscritos no seu canal no YouTube, publicou um vídeo em que mostra o resultado de uma cirurgia no nariz. A ex-participante de A Fazenda 13 passou por um procedimento reparados após duas rinoplastias.

"Tirei o curativo e os pontos e essa foi a minha reação vendo o meu nariz. Impossível não se emocionar! Só Deus e eu sabemos a dor e o trauma que uma cirurgia mal sucedida me causou. Ainda é só o comecinho do tratamento e eu já estou tão feliz! Obrigada meu Deus", comemorou Sthe Matos.

Sthe Matos fez a primeira rinoplastia e não gostou do resultado. Nove meses depois, tentou corrigir o procedimento e a situação piorou: o nariz da baiana ficou em carne viva.

Agora, a influencer se emocionou, a ponto de chorar ao perceber o resultado da terceira intervenção cirúrgica. "Há um ano, eu tirei esse mesmo curativo e chorei de desespero imaginando que jamais teria a minha autoestima de volta. Hoje o choro é diferente, é de felicidade! Só tenho a agradecer ao anjo Frederico Keim que pegou o meu caso e me ajudou a sair dessa enquanto muitos me viravam as costas. Ele é o maior responsável por me devolver a alegria ao me olhar no espelho", completou.

