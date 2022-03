Sthe Matos pagou R$30 mil por dois dias em hospital particular: 'paguei no pix'

R$ 30 mil foi o valor que a digital influencer Sthe Matos, de 23 anos, teve de desembolsar pelos dois dias que ficou internada no Hospital São Rafael, em Salvador. Sthe não tinha plano de saúde e precisou de atendimento médico na última semana após passar mal com fortes dores de cabeça.

"Paguei R$ 30 mil. A diária de uma UTI é caríssima. Paguei à vista, no pix, na hora. E se fosse um milhão de reais eu iria pagar porque é minha saúde e o importante era sair dali bem", explicou em seu perfil no Instagram.

Sthe deu entrada na emergência e passou por exames. Ela precisou ficar 24h em observação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) depois de descobrir um sangramento no cérebro. Na quarta-feira (23) teve alta e explicou uma virose foi provável causa do sangramento no cérebro.

A baiana contou ainda que no passado possuiu seguro saúde, mas que não fazia uso, já que o perfil de seu plano limitava quais médicos e hospitais ela poderia frequentar. Sthe então decidiu cancelar o plano e fazer as consultas médicas pagando em dinheiro. "A gente nunca acha que vai acontecer essas coisas com a gente. Eu nunca achei que eu, com 23 anos, iria precisar ficar dois dias na uti", disse aos fãs.

A influenciadora também avisou que já contratou um plano de saúde. "Estou proibida de ficar doente. Já fiz o plano, só que eu só posso usar daqui a 7 dias", falou para o seguidores.