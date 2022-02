Stiep terá nova ligação viária, obras de drenagem e pavimentação

Uma nova ligação viária está sendo construída no bairro do Stiep, em Salvador. Nesta quinta-feira (17), foi assinada a ordem de serviço para as obras viárias na Rua Granja Marazul, que passará a fazer ligação com a Avenida Professor Manoel Ribeiro. O investimento será de R$ 1,8 milhão e a previsão é de que seja concluída em cinco meses.

O prefeito Bruno Reis (DEM) assinou a ordem de serviço no local e contou que a intervenção vai melhor a mobilidade e a fluidez do trânsito na região. A rua Rodolpho Coelho Cavalcante foi requalificada e haverá obras de drenagem na região.

“Em breve estará pronta a escola para atender pessoas com autismo e, muito em breve, nesta região será construída a Casa da Mulher Brasileira. Os moradores vão ganhar muito em mobilidade, ajudando a desenvolver ainda mais esta área”, afirmou.

Bruno Reis assina ordem de serviço (Foto: Betto Jr/ Secom)

São 200 metros de extensão. Na região serão realizados serviços de urbanização, com reparos e construção de calçada, meio-fio e vagas de estacionamento ao longo da via, drenagem, pavimentação, iluminação em LED e revitalização de 188 metros da via existente (Rua Granja Marazul), além de paisagismo e construção de novas rotatórias.

Com a nova ligação, o sentido Estrada do Curralinho será de ida pela Rua Granja Marazul, em mão única. Já o sentido da Estrada do Curralinho para a Avenida Professor Manoel Ribeiro voltará pela Rua Rodolpho Coelho Cavalcante, também em mão única. A intervenção prevê ainda toda a recuperação da rede de drenagem e recapeamento asfáltico, troca da tubulação de drenagem em pouco mais de 200 metros da rua, e recapeamento asfáltico em toda a extensão da via.

As obras serão coordenadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), por meio da Superintendência de Obras Públicas (Sucop).