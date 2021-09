STJ nega liberdade a 'faraó dos bitcoins', suspeito por esquema de pirâmide

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou um novo pedido de liberdade feito pela defesa do ex-garçom Glaidson Acácio dos Santos, de 38 anos, o "Faraó dos bitcoins".

Dono de uma consultoria, Glaidson foi preso no final de agosto sob suspeita de operar um esquema de pirâmide. Ele é investigado por crimes contra o sistema financeiro, lavagem de capitais e participar de grupo criminoso.

De acordo com a polícia, o "faraó" chegava a prometer lucros de até 10% ao mês com investimenos em criptomoeda. A empresa não investia em bitcoins, contudo. Os "lucros" eram pagos aos clientes com dinheiro de novas pessoas que entravam no esquema - como toda pirâmide, naturalmente, é uma maneira insustentável de gerar dinheiro para todos que entram.

Segundo o Uol, o desembargador Jesuíno Rissato destacou que as movimentações atípicas chegariam a bilhões de reais, segundo os indícios, com valores sendo enviados para fora do país. Ele considerou também que o "faraó" tem alto risco de fuga, causando lesão irreversível aos inevstidores.

A defesa de Glaidson questionou a competência da Justiça Federal para avaliar o caso, alegando que o mercado de criptomoedas não faz parte do Sistema Financeiro Nacional.