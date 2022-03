STJ revoga prisão de falso cônsul envolvido na Operação Faroeste

A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) revogou nesta terça-feira, 22, a prisão preventiva de Adailton Maturino dos Santos, o falso cônsul de Guiné-Bissau, apontado como idealizador do esquema de venda de decisões judiciais revelado na Operação Faroeste.

Adailton é acusado de pagar propina a desembargadores do Tribunal de Justiça da Bahia para obter a posse de terras no estado. A decisão também se estende a mulher dele, a advogada Geciane Souza Maturino dos Santos.

A defesa do casal já havia conseguido revogar a ordem de prisão decretada na Faroeste, mas os dois continuaram presos porque, em maio do ano passado, o Tribunal de Justiça da Bahia determinou a detenção preventiva no âmbito de outra investigação – a da Operação Immobilis, que se debruçou sobre fraudes em transações imobiliárias.

Prevaleceu o entendimento do ministro João Otávio de Noronha, que afirmou que todos os demais investigados estão em liberdade.

“Não vejo risco para a investigação com a flexibilização da prisão. O que está me preocupando é que nós estamos criando uma prisão preventiva eterna”, disse.

Noronha foi seguido pelos ministros Jesuíno Rissato, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas.

O ministro Ilan Paciornik, relator do caso, votou para manter as prisões preventivas.