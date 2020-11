STJD marca julgamento de Marcelinho por expulsão contra Cuiabá

O meia Marcelinho, do Vitória, será julgado pela Primeira Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) na próxima segunda-feira (9). O jogador responderá pela expulsão na partida contra o Cuiabá, realizada no dia 5 de setembro, pela 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A expulsão aconteceu no fim do jogo contra o Cuiabá. Aos 37 minutos do segundo tempo, Marcelinho fez falta em Hayner e recebeu o cartão vermelho direto. O duelo, realizado no Barradão, terminou com triunfo do Leão por 4x2.

O jogador foi denunciado com base no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que aborda a prática de jogada violenta. A pena prevista é um a seis jogos de suspensão. Como já cumpriu punição automática por causa do cartão, o meia não desfalcaria o Vitória contra o Figueirense, pela 21ª rodada, caso receba a pena mínima.

Antes do julgamento, o Leão entra em campo contra o Sampaio Corrêa, neste domingo (8), às 16h, no estádio Castelão, no Maranhão, pela 20ª