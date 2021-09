Sua conta de luz está cara? Veja 4 dicas para reduzir em até R$ 50 por mês

Você usa muito o microondas e o ar-condicionado? E no banho, quanto tempo você gasta? Se a preocupação bateu com o aumento da taxa na conta de luz, anunciada pelo governo federal, encontrar formas de economizar é essencial e alguns hábitos precisam mudar para não doer no bolso. A gerente de Eficiência Energética da Neoenergia Coelba, Ana Christina Mascarenhas, contou para o CORREIO algumas práticas do dia a dia que podem fazer você economizar. Somente com a substituição das lâmpadas halógenas, aquelas incandescentes com filamento de tungstênio, por lâmpadas de LED a economia é de aproximadamente R$ 50 por mês, aproximadamente.Confira.

*com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier