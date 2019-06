Sua vaga está nas mãos de um robô: veja dicas para vencer os algorítimos

Não basta concorrer com milhões de currículos ao mesmo tempo. Diante de processos de recrutamento cada vez mais digitais, antes de chegar a ser convocado para a entrevista, não é o recrutador que o candidato precisa agradar, mas sim, os algoritmos. Para ultrapassar estas barreiras até chegar ao entrevistador vai ser necessário utilizar a palavra-chave certa para convencer o robô de que é a contratação mais indicada para a vaga.

Mas como fazer seu currículo ser selecionado pelo sistema? Na maioria das vezes, os recrutadores fazem buscas bem direcionadas para o cargo desejado, conhecimentos, cursos e aprendizagem, como explica o presidente da Reachr Recrutamento Digital, Marcelo Braga.

“Os robôs irão avaliar a relevância. Como o Google faz, por exemplo. Por isso, é necessário ser significativo dentro de plataformas tecnológicas de recrutamento. Isto quer dizer que o candidato deve reforçar as palavras-chaves que mais exaltam sua experiência e sua área de atuação”, aconselha.

O melhor caminho para driblar o filtro passa também pelas redes sociais, como acrescenta Braga: “Importante deixar o acesso para as redes sociais e usar estratégias de marketing digital para ser encontrado mais rápido que os currículos concorrentes. Criar conteúdo, ter conexão com amigos para ter sua página bem acessada. São estratégias que, com certeza, irão trazer bons resultados”.

E aproveite bem a principal vantagem de um currículo digital: “Por estar online, o currículo digital pode ser atualizado a qualquer momento. Procure melhorá-lo sempre. Faça comparações com outros currículos, vá ajustando e também trazendo coisas novas para torná-lo cada vez mais atraente e extremante relevante”.

Mais habilidades

Outra dica é detalhar sua história profissional. Segundo a presidente da HSD Consultoria em RH, Susana Falchi, o candidato deve fazer um resumo da sua trajetória e depois detalhar cada competência, o que vai permitir que ferramenta de busca possa identificar o seu perfil.

“Para que um currículo se destaque hoje dentro dos mecanismos de busca, que utilizam ferramentas como o SEO (Search Engine Optimization), aposte no detalhamento dos cursos, nomes das ferramentas aprendidas, de idiomas que fala, de linguagens de programação, de softskills (aspectos comportamentais) que você tenha”.

Quanto mais específico for o currículo, melhor. “Maiores serão as chances dos bots encontrarem palavras-chaves compatíveis ao que buscam”, afirma a especialista.

Cuidados

Para melhorar o desempenho na busca, vale ficar atento à utilização de alguns termos que comprometem o currículo digital, como o uso de palavras abrangentes demais. De acordo com a superintendente corporativa de RH da Flex Relacionamentos Inteligentes, Luciana Zabot, o candidato deve deixar de fora expressões como “buscando recolocação”.

“Quando o profissional coloca um objetivo que não se relaciona às suas experiências ou quando usa termos inapropriados para um currículo profissional, tudo isso acaba comprometendo muito o aceite do currículo”.

A escolaridade, cursos relacionados com a vaga e conhecimento técnico exigido, jamais passam despercebidos pelo filtro. “Em razão disso, o currículo precisa ser objetivo e bem estruturado para facilitar o acesso dos robôs”, reforça Luciana Zabot.

Outra aposta para ganhar a preferência dos algoritmos está na descrição dos resultados atingidos. A presidente da Jobcam Recrutamento e Seleção, Cammila Yochabell, aconselha não mentir, nem exagerar na vaidade - ‘sou muito bom nisso ou aquilo’.

“Realçar estas habilidades não quer dizer que você tenha que ser exagerado. Elas são muito importantes. É mostrar o seu poder de execução e, ao mesmo tempo, ser sucinto ao se apresentar profissionalmente no currículo”.

Pesquise boas práticas, estude o que a empresa em questão busca e conheça bem a posição oferecida. “Todas estas orientações vão ajudá-lo a construir um currículo baseado no que realmente os recrutadores buscam”, completa.





CINCO DICAS PARA SE DESTACAR NAS BUSCAS

1. Título do cargo Seja bem objetivo quanto ao título do cargo. Utilize exatamente os mesmos termos utilizados pelo mercado. Não troque, por exemplo, vendedor por vendas.

2. Descrição das atividades É outro ponto que conta bastante para os filtros. Descreva bem suas atividades, habilidades e competências com termos claros, de forma bem detalhada.

3. Especifique seus conhecimentos Em vez de escrever conhecimento em várias áreas, aponte com todas as letras suas competências: Excel avançado,inglês intermediário...

4. Detalhe sua qualificação Mais uma vez, destaque palavra por palavra de cursos e conhecimentos: elaborar relatórios, realizar pesquisa de mercado, planejar campanhas, mensurar resultados.

5. Currículo atualizado É muito importante manter o currículo em dia. Isso, inclusive, maximiza as possibilidades do seu currículo ser encontrado por conta do acesso constante.