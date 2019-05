Sub-23: Bahia vai jogar contra Vitória e Sport no interior

Os torcedores do Bahia que vivem no interior do estado vão poder acompanhar alguns jogos do Bahia sub-23. Em transmissão ao vivo no canal do YouTube do clube, na manhã desta sexta-feira (24), o presidente Guilherme Bellintani anunciou que o time vai disputar alguns jogos do Campeonato Brasileiro de Aspirantes fora de Salvador.

Os dois primeiros compromissos do time sub-23 no interior já estão definidos. No dia 6 de junho, o tricolor faz o clássico contra o Vitória, pela terceira rodada, no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana. Alagoinhas vai receber a partida contra o Sport, no dia 20 de junho.

"Obrigado às prefeituras pela receptividade. Junto com os jogos, a Caravana Tricolor com muitas novidades. Em breve em mais cidades. A Bahia é Bahêa!", escreveu Bellintani em sua conta no Twitter.

O time estreia no Brasileiro de Aspirantes nesta sexta-feira (24), quando recebe o Internacional no estádio de Pituaçu. Na sequência o tricolor visita o Ceará, dia 30.

Durante a transmissão, Bellintani afirmou também que pretende contratar dois ou três reforços para o time principal durante a pausa para a Copa América e a abertura da janela de negociações internacionais. Entre as posições, o Bahia busca mais um zagueiro e um meia.