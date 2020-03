Sub-23 do Vitória pode ter três desfalques para duelo pelo Baiano

É verdade que o técnico Agnaldo Liz tem mexido bastante no time titular dos aspirantes do Vitória ao longo deste Campeonato Baiano. Mas quatro jogadores têm se mostrado inabaláveis com o comandante.

O zagueiro Nuno, o lateral direito Wellisson, o volante Gabriel Bispo e o atacante Eron foram titulares em todas os seis jogos disputados no estadual. Deles, apenas Gabriel chegou a ser substituído durante uma partida - no caso, em quatro ocasiões.

O problema para Agnaldo é que ele não contará com dois atletas dessa espinha dorsal. Nuno e Gabriel Bispo receberam o terceiro cartão amarelo e desfalcarão o Vitória contra o Jacuipense, no domingo (15), às 16h, em Riachão do Jacuípe.

Para a defesa, as opções são Pedro Moraes, de 20 anos, contratado do Guarani há um mês, mas que ainda não estreou, ou Dedé, de 24, que começou a temporada como titular do time de aspirantes ao lado de Nuno.

Para o meio-campo Agnaldo Liz pode ter problemas. Paulo Vítor, de 20 anos, seria o reserva direto de Gabriel Bispo, mas o garoto só foi acionado pelo treinador uma vez. Maykon Douglas, de 18, é outra opção, mas ele costuma treinar com o time principal de Geninho.

EM ABERTO

Os desfalques de Agnaldo Liz podem aumentar. Caso seja confirmada a lesão do zagueiro Maurício Ramos, nesta segunda-feira (9), Geninho deve solicitar o reforço de Carlos, titular do sub-23, para o time principal.

Em relação à última partida dos aspirantes - a derrota por 2x1 para o Bahia no dia 1º de março - o técnico pode perder o goleiro Lucas Arcanjo, o volante Romisson e o meia Matheus Tenório, que devem ser reincorporados ao time principal. Todos 'desceram' para ganhar ritmo no Ba-Vi.