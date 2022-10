Um incêndio atingiu uma subestação da Neoenergia Coelba na madrugada desta quinta-feira (27), no bairro de São Cristóvão. As chamas altas assustaram os moradores do entorno.

Segundo informações da Coelba, uma equipe foi encaminhada ao local para conter as chamas. "Todos os consumidores afetados ainda no início da madrugada", explicou a empresa.

O que motivou as chamas ainda está sendo investigado pela Coelba.