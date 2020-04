Submetralhadora fabricada nos EUA é apreendida pela PM no Nordeste

Uma submetralhadora calibre 9mm, de uso restrito, foi apreendida por equipes das Rondas Especiais (Rondesp) Atlântico, na noite de segunda-feira (20). O flagrante aconteceu no bairro do Nordeste de Amaralina, em Salvador. Os policiais faziam mais uma ação de rotina na localidade quando encontraram homens armados na Rua Emídio Pio. Na tentativa de efetuar as prisões, houve confronto e um dos criminosos acabou ferido. Mesmo socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), ele não resistiu aos ferimentos.

Com ele foi apreendida a submetralhadora de fabricação norte americana, carregador, munições, 80 pedras de crack, 33 porções de cocaína e um capuz. "Patrulhamos todos os dias a região e, infelizmente, alguns traficantes atacaram as nossas equipes. Seguiremos no bairro à procura daqueles que escaparam do cerco", avisou o comandante da Rondesp Atlântico, Edmundo Assemany Júnior.