Subsídio do transporte público pode ser votado na próxima semana, diz Bruno

O projeto de lei que trata do subsídio do transporte público está passando por ajustes e deve ser votado na próxima semana. A expectativa é do prefeito Bruno Reis, que esteve em Brasília esta semana para acompanhar o assunto.

De acordo com o prefeito, o deputado federal Isnaldo Bulhões (MDB/AL), relator da matéria no Congresso Nacional, acolheu as sugestões que foram feitas durante uma audiência com prefeitos e também tirou dúvidas sobre a proposta.

"Na terça-feira, em uma ligação do relator Isnaldo Bulhões para o presiente Arthur Lira está fora do país, informou que deseja votar na próxima semana. Eles tinham algumas dúvidas em relação às fontes de financiamentos e percentual de dividendos entre estados e municípios, e contrapartidas que estados e municípios pudessem dar, temos sugestoes que ele tem acatado para aprovar a pauta em plenário e a partir daí conversar com a presidência da república para sancionar", disse o prefeito.

Se aprovada pela Câmara dos Deputados, a proposta destinará R$ 5 bilhões para financiar a gratuidade oferecida a idosos no sistema.

Caso o subsídio não seja aprovado, a tarifa de ônibus em Salvador será ajustada a partir de 1º de junho.