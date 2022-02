Sucesso no verão, voos entre Montes Claros e Porto Seguro serão regulares na Azul

A partir de julho, um voo direto e regular vai existir entre Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, e Montes Claros (MG), pela Azul. Os voos serão às quintas e aos domingos, com aeronaves de modelo ATR 72-600, com capacidade para até 70 passageiros. Já é possível comprar as passagens pelos canais da companhia.

De Montes Claros, o voo partirá às 10h05, com pouso previsto no aeroporto de Porto Seguro às 11h45. No sentido inverso, o voo decola do litoral baiano às 12h15 e tem horário de chegada previsto às 13h50. Antes a Azul operava 3 voos por dia conectando Montes Claros com o aeroporto de Confins, em Belo Horizonte.

“Começamos a namorar essa rota nos últimos períodos de alta temporada e percebemos uma demanda consolidada dos mineiros em busca de aproveitar as altas temperaturas baianas. Então, com alegria, podemos anunciar que os clientes de Montes Claros curtiram tanto a conexão direta até Porto Seguro que a Azul torna essa operação regular em sua malha aérea. Agora, todos os meses do ano os Clientes poderão aproveitar as viagens para o litoral baiano”, explica Beatriz Barbi, gerente de planejamento de malha da Azul.