Sul-africana afirma ter dado à luz a 10 bebês de uma vez

Uma mulher sul-africana garante que deu à luz a dez bebês de uma só vez, no que seria o maior parto registrado no mundo. Gosiame Thamara Sithole, 37, que já é mãe de gêmeos, estava grávida de sete meninos e três meninas quando realizou uma cesariana em um hospital em Pretória na noite de segunda-feira (7).

No entanto, o governo sul-africano não confirma a informação, pois nenhum registro oficial do nascimento foi encontrado.

O diretor-geral do departamento de comunicações do governo, Phumla Williams, pediu mais informações sobre o caso. "Precisamos verificar essa história e fornecer toda a assistência necessária", disse.

Mzwandile Masina, prefeito de Ekurhuleni, onde o casal mora, também tentou descobrir onde a família estava, sem sucesso.

O pai dos "décuplos", Tebogo Tsotetsi - que atualmente está desempregado - falou à jornalistas que está "feliz e emocionado com o parto."

Antes do parto, Thamara deu uma entrevista a um jornal local dando mais detalhes da gravidez. Ela disse que os médicos inicialmente informaram que seria uma gravidez de seis filhos.

Mas aumentou para oito após uma verificação posterior. Foi apenas durante o nascimento que os outros dois bebês foram descobertos.

Este caso aconteceu apenas um mês após uma mulher do Mali, Halima Cisse, ter dado à luz a nove filhos em um hospital no Marrocos. Todos sobreviveram neste que é considerado o maior parto com vida já registrado.