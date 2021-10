Suposto líder do tráfico que ostentava na internet é morto em confronto com a polícia

Considerado um dos líderes do tráfico de drogas no município de Riacho de Santana, no centro-sul da Bahia, foi morto a tiros após confronto com a polícia, na manhã desta terça-feira (19).



Com passagens por venda de entorpecentes e estelionato, o homem foi localizado durante ação conjunta da Delegacia Territorial (DT) de Riacho de Santana e da 38ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Bom Jesus da Lapa). Drogas e armas também foram apreendidas.



Segundo o titular da DT do município, delegado Antônio Rosélio Marques, o homem é investigado desde o mês de setembro, após prisão do seu irmão. “Ele vivia ostentando armas e desafiando a polícia nas redes sociais”, disse o delegado.



No local apontado como esconderijo do traficante, os policiais afirmam que foram recebidos a tiros e, após revide, o suspeito acabou ferido. “Prestamos socorro para o Hospital Municipal de Riacho de Santana, mas ele não resistiu”, contou o comandante da 38ª CIPM, major Pedro Paulo de Araújo.



No local também foram encontrados um revólver calibre 38, 75 trouxas de cocaína, uma balança, dois celulares e um notebook. Os materiais foram encaminhados para a DT e serão enviados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).