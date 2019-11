Supremo volta a barrar prisão após a 2ª instância, e Lula poderá ser solto

O STF (Supremo Tribunal Federal) voltou a barrar a prisão de condenados logo após a segunda instância e reverteu o entendimento estabelecido pela corte em 2016. Com a decisão do Supremo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pode requerer sua liberdade. Seus advogados encontram o petista nesta sexta-feira (7), em Curitiba.

A decisão abre caminho para liberar cerca de 5.000 réus, segundo o CNJ (Conselho Nacional de Justiça), entre eles o ex-presidente, preso em Curitiba desde abril de 2018.

Último a votar no julgamento desta quinta-feira (7), o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, desempatou o placar e deu o sexto voto contra a execução da pena antes de esgotados todos os recursos do réu.

