Surto de covid em cruzeiros faz companhias cancelarem operações até 21 de janeiro no Brasil

As companhias de cruzeiros suspenderão suas operações no Brasil até o próximo dia 21, segundo comunicado feito nesta segunda-feira (3) pela Associação Brasileira de Navios de Cruzeiros (Clia).

A decisão tem consonância com o posicionamento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que reforçou a “urgência” em acabar com temporada de cruzeiros após surtos de covid em navios.

Um dos casos base para a decisão de suspensão aconteceu em Salvador. No Costa Diadema, houve 68 casos e o navio ficou atracado na capital baiana com 4 mil pessoas em quarentena desde o último dia 30. Ele atracou em Santos nesta segunda, para desembarque dos passageiros, e teve as próximas duas viagens canceladas pela Anvisa.

A lista integra ainda o Splendida, com 78 infectados em uma viagem de réveillon e a embarcação atracou às pressas no Porto de Santos, no último dia 30. Os passageiros tiveram de ficar isolados em suas cabines.

Uma nova viagem seria iniciada no último domingo, mas a Anvisa cancelou o embarque de cerca de 2 mil passageiros que esperaram por horas para entrar no navio. E o Splendida entrou em quarentena.



Já o Preziosa, teve 28 infectados, que desembarcaram no Rio, e foi liberado para seguir viagem no último domingo (3), após 8 horas de atraso do embarque.



O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que uma decisão "a nível de governo" sobre a recomendação da Anvisa está sendo tratada sob a coordenação do gabinete civil da Presidência da República, pelos ministérios da Saúde, da Infraestrutura e da Justiça.

"Nós tínhamos uma portaria que oferecia segurança para realização dos cruzeiros e previa situações como essa, de ter casos de Covid. Ali já tinha toda a normativa", afirmou o ministro, na tarde desta segunda.