Suspeita de contaminação por agrotóxicos leva Embasa a suspender serviço em Itabela

O abastecimento de água nas cidades de Itabela, extremo sul da Bahia, está comprometido e sem previsão de retomada. A Embasa suspendeu o serviço na segunda-feira (11) depois que moradores fizeram denúncias sobre a contaminação de um trecho do Rio dos Frades, no último sábado.

Segundo a empresa, a contaminação se dá devido à lavagem de recipientes de agrotóxicos em terreno ribeirinho, em Guaratinga, a 45 quilômetros do ponto de captação do sistema de abastecimento. O município fica a 28 km de Itabela, mas os serviços de fornecimento de água estão funcionando normalmente, uma vez que a água é captada em poços tubulares.

De acordo com a Prefeitura de Guaratinga, ribeirinhos entraram em contato com a Secretaria de Agricultura avisando que os peixes estavam morrendo em sua propriedade no sábado. No domingo, equipes da Secretaria de Meio Ambiente e da de Agricultura encontraram as embalagens de agrotóxicos na margem do rio.

“Não é recomendável o consumo e utilização da água do Rio dos Frades, desde a localidade dos Floripes até a sede do município, em virtude da suspeita de derrame de agrotóxicos no leito e margens do rio até que saia o resultado da análise”, diz André Cramer, secretário da Agricultura de Guaratinga.

Uma equipe de técnicos coletou amostras onde a água é captada para uma análise em laboratório na terça-feira (12). O resultado das análises, segundo a empresa, sairá no final do dia desta quarta (13). A partir do resultado, será possível avaliar as condições de segurança da água no ponto de captação e decidir pela retomada do abastecimento na sede de Itabela.

Aos locais, a Embasa recomendou o uso econômico da água disponível nos reservatórios domiciliares, até que o fornecimento de água tratada seja regularizado.

Procurada, a Prefeitura de Itabela não deu um retorno até a publicação da matéria.