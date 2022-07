Suspeito com mandado em aberto é preso no Elevador Lacerda

Um homem foi preso na tarde da sexta-feira (22) no Elevador Lacerda depois que as câmeras de identificação facial ajudaram a identificar que se tratava de um procurado pela polícia.

Ele foi detido por uma equipe do Grupo de Apoio ao Turista da Guarda Civil Municipal (GAT/GCM), que atua no serviço de patrulhamento a pé no Elevador Lacerda.

O preso tinha mandado em aberto - o crime pelo qual ele era procurado não foi informado pela polícia. Quando foi abordado, o suspeito aparentava estar sob efeito de alguma substância psicoativa.

Depois de ser preso, o acusado foi encaminhado à Polinter e está à disposição da Justiça.