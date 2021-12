Suspeito de 20 ataques só este ano na Barra, arrombador em série agia sozinho e à noite

Um homem acusado de praticar, pelo menos, 20 arrombamentos a estabelecimentos comerciais no bairro da Barra, preso na noite da última segunda-feira (27), costumava agir sozinho durante o período da noite, usando pé de cabra e alicate de pressão para invadir os lugares.

Encontrado no Largo Dois de Julho, o suspeito, que confessa os crimes, já havia sido conduzido para a Central de Flagrantes seis vezes em 2021, sendo liberado após as respectivas audiências de custódia.

É o que explica a titular da 14ª Delegacia Territorial (DT/Barra), delegada Mariana Ouais. Segundo ela, o suspeito praticava crimes contra o patrimônio, geralmente furto qualificado com arrombamentos, sempre cometidos no período noturno, que é justamente quando os estabelecimentos comerciais estão fechados.

Todos os 20 arrombamentos dos quais ele é suspeito foram cometidos no ano de 2021. “Ele surgiu aqui na Barra de uns três anos pra cá. Ele me disse que já foi preso cerca de 10 vezes”, declarou a delegada.

O suspeito furtou itens do Big Bompreço, Boteco do Camarão, Farmácia Pague Menos, Salão Dona Xícara, Açaí 73, CrossFit Roca, Supermercado Bompreço, Vitória Center, Mix Center, Barra Flat, dentre outros.

A prisão dele é uma continuação da operação Barra Limpa, que, de acordo com a delegada, fez um trabalho de inteligência para identificar os principais arrombadores da região, já que havia muitas ocorrências nesse sentido. Já foram identificados quatros suspeitos, desses, três já foram presos.

"Essa é a continuidade da operação Barra Limpa, que visa tirar de circulação criminosos que atuam na região", explicou a delegada.

O suspeito foi encaminhado para a delegacia, onde segue custodiado à disposição do Poder Judiciário. Ele foi ouvido e passou por exames periciais no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

“Eu peço a Deus que ele fique preso até ser julgado. E logo depois de ser julgado, ele certamente vai cumprir uma pena de reclusão”, completou Mariana Ouais.

O presidente da Associação de Moradores da Barra (Amabarra), Waltson Campos, destaca que os moradores estão assustados com os diversos arrombamentos.

“A gente está em um processo de tentar voltar a sensação de segurança, mas a gente percebe mais rondas e que os crimes estão sendo resolvidos mais rapidamente também depois que a delegada Mariana assumiu junto com o Major Udinei, da 11ª Companhia da Polícia Militar”, disse.

Onda de crimes na Barra em 2021

No dia 18 de outubro, um frigorífico foi arrombado na Barra durante a madrugada. O estabelecimento comercial fica na Avenida Marquês de Caravelas. Na ocasião, o gerente relatou à polícia que estava faltando uma sacola que continha dinheiro e ainda duas balanças.

Em 24 de julho, um homem foi preso na Barroquinha por policiais da 14ª Delegacia (Barra), acusado de ser responsável por mais de 40 arrombamentos e roubos em Salvador. O suspeito atuava com mais frequência na Barra, Graça e no Centro da cidade. Além de roubar estabelecimentos como restaurantes, lanchonetes, escritórios e até um teatro, ele também assaltava pessoas na rua.

No início deste mês, no dia 2, um homem foi morto a tiros na Vila Campos, na Barra. Testemunhas disseram que ele estava na localidade, quando três homens chegaram em um veículo e efetuaram mais de 15 disparos. Em novembro, um homem foi assassinado a tiros na praia do Porto da Barra. De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi identificada como Uéslei Nielson Cruz Santos, 28 anos, e estava na faixa de areia da praia, quando um homem chegou caminhando e atirou diversas vezes contra ele. Em seguida, o atirador fugiu. Wesley não resistiu e morreu no local.

No dia 16 de agosto, um casal em situação de rua que tinha um barraco no local foi atacado em um incêndio criminoso no Porto da Barra. Homem e mulher morreram dias depois por conta das complicações causadas pelas queimaduras.

Já no dia 5 de setembro, um homem foi morto a tiros após um tiroteio em uma das ruas do Porto da Barra. Segundo a Polícia Civil, a vítima identificada como Rodrigo Cerqueira de Jesus era conhecido como Tosca e era suspeito de tráfico de drogas na região. A mãe de Rodrigo e outro homem, que não teve a identidade divulgada, também foram baleados na mesma ação, mas conseguiram sobreviver.

No dia 21 de setembro, um homem com problemas mentais apavorou quem decidiu curtir a praia do Porto da Barra. Com uma faca nas mãos, ele invadiu a faixa de areia e ameaçou banhistas. A Guarda Civil Municipal (GCM), que tinha uma equipe atuando na segurança da região, foi chamada e conseguiu contornar a situação, mobilizando a pessoa.

Dias antes, um grupo de banhistas se envolveu em uma pancadaria generalizada nas areias da Praia da Barra. A confusão foi filmada por pessoas que passavam perto do local.

Em meio aos casos de violência, a Polícia Militar trocou o comando da 11º Companhia Independente (Barra), que atende a região. Desde 10 de setembro, o major Uildnei Carlos do Nascimento é o novo responsável pelo policiamento do bairro de tradicionais cartões postais. Ele substitui o major Jailton Carvalho de Santana. O presidente da Amabarra afirmou que a violência na região diminuiu após a posse de Uildnei.

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro.