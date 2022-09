Suspeito de abusar sexualmente da própria filha é preso em Euclides da Cunha

Uma investigação da Delegacia Territorial (DT) de Euclides da Cunha resultou na prisão, na sexta-feira (2), de um homem de 44 anos, suspeito de abusar sexualmente da própria filha. A apuração do caso, que teve o apoio do Conselho Tutelar e do 5º Batalhão de Polícia Militar daquele município, foi iniciada em 15 de agosto, quando uma denúncia foi registrada.

Confirmadas as acusações, a DT solicitou a prisão preventiva do homem, que foi atendida Poder Judiciário. Ele foi localizado no povoado Lagoa do Cupã, na zona rural de Euclides da Cunha. O suspeito teve o mandado de prisão por estupro de vulnerável cumprido e foi conduzido à unidade policial, onde está à disposição da Justiça.