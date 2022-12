Suspeito de agredir e sequestrar padre em ataque na Bahia é morto pela PM

Um suspeito de participar do ataque a um padre em Porto Seguro, na Bahia, foi morto pela polícia na segunda-feira (5). O padre Antônio Sérgio Andrade Pires foi sequestrado no último sábado (3), no distrito de Vale Verde. Um outro suspeito de participar do crime, um adolescente de 17 anos, já foi apreendido.

Equipes de policiais da 7ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) fez buscas após um levantamento de informações, com ajuda do 8º Batalhão da PM. Na cidade de Itabela, os PMs encontraram criminosos no bairro Jardim Paquetá e trocaram tiros com eles. Um dos envolvidos ficou ferido e foi socorrido ao Hospital Frei Ricardo, onde morreu. Os demais membros do grupo conseguiram fugir.

Foi em Itabela também que os PMs acharam dois carros, um S10 e um Crossfox. Um deles era do padre, roubado no sábado, e outro foi roubado no mesmo município na noite do domingo (4).

O adolescente de 17 anos foi apreendido pelo 8º Batalhão durante buscas em Sapirara, na zona rural de Porto Seguro. Segundo a PM, ele confessou envolvimento no roubo ao padre e foi levado ao Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep).

Na ação, além dos dois automóveis, a PM apreendeu um revólver calibre 32, 4 gramas de maconha e 44 porções da mesma droga, 37 pinos com cocaína, 123 pedras e uma pedra de 45g com crack e dois aparelhos celulares. Todo material foi apresentado na 23ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin).

Relembre

O padre Antônio Sérgio Andrade Pires foi sequestrado em Porto Seguro quando chegava à casa paroquial no último sábado (3). O crime aconteceu à noite, no Distrito Vale Verde. Segundo informações da Polícia Civil, o padre foi abordado por três homens que desembarcaram de um veículo Chevrolet Celta. Eles anunciaram o assalto e obrigaram a vítima a seguir com eles no carro dela, um VW Crossfox.

O quarto suspeito permaneceu no Celta e ficou dando apoio aos comparsas. Durante a ação, o padre foi agredido com socos e coronhadas. Além do automóvel do padre, o trio também roubou R$ 120. Diligências são realizadas para identificar e localizar os autores e o veículo roubado. O crime está sendo apurado pela 2ª DT de Arraial D'Ajuda.

A Diocese de Eunápolis, a 55 km de Porto Seguro, emitiu nota informando que a vítima encontra-se bem fisicamente e está sendo devidamente acompanhada e assistida pelos irmãos.