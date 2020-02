Suspeito de assalto é baleado pela PM no bairro do Resgate 

Um homem suspeito de praticar assaltos no bairro do Resgate, em Salvador, foi baleado pela Polícia Militar. De acordo com a PM, os militares foram acionados para atender denúncias em que três indivíduos armados praticavam roubo, no final de linha do Resgate, por volta das 7h30, desta segunda-feira (17).

"Ao identificar o veículo, os envolvidos foram acompanhados, pois tentaram fugir até o final de linha do bairro, onde efetuaram disparos de arma de fogo contra a guarnição, no revide um dos envolvidos foi atingido e socorrido para o Hospital Geral Roberto Santos. Os outros dois foram encaminhados para a Delegacia do Adolescente Infrator (DAI)", afirmou a PM, em nota.

As vítimas, objetos e armas utilizadas no roubo foram apresentados na delegacia.