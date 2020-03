Suspeito de assassinar sete pessoas é morto pela PM em Feira de Santana

Um homem identificado como Françoise Nascimento Fernandes, 25 anos, foi morto na noite de terça-feira (10) em confronto com a Polícia Militar em Feira de Santana, na Bahia.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) equipes da 66ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Feira de Santana) e das Rondas Especiais (Rondesp) Leste localizaram Françoise quue é suspeito de participar de pelo menos sete homicídios.

"Mesmo com três mandados de prisão, 'Françoar', como era conhecido pelos seus comparsas, divulgava vídeos e fotos no WhatsApp ostentando armas de fogo. Na noite de ontem, os militares receberam denúncias e interceptaram o veículo modelo Polo, cor prata, usado pelo criminoso, na Rua Iucatã, bairro Queimadinha, em Feira de Santana", afirmou a SSP

Françoar não obedeceu a ordem de parada e atirou contra as guarnições. Ele acabou ferido no confronto, foi socorrido para o Hospital Geral Clériston Andrade, mas não resistiu. Outro homem que estava no carro foi conduzido para prestar esclarecimentos.

No carro, de acordo com a SSP-BA, os PMs apreenderam uma pistola austríaca calibre 40, carregador, munições, 52 porções de maconha e seis pedras de crack.

A SSP-BA não deu detalhes sobre os homicídios.