Suspeito de atropelar e matar ex-companheira é preso em Simões Filho

O suspeito de atropelar a ex-companheira Leidiane Nascimento Paraguassu, de 31 anos, foi preso pela polícia. Ela estava em uma moto com um amigo quando foi atropelada, no Parque Continental, em Simões Filho, no último fim de semana.

Segundo informações da 22ª Delegacia, que investiga o caso, o homem não se conformou com o término do relacionamento e, ao lado de seu filho, atropelou a ex-companheira e feriu gravemente o condutor da moto na qual ela estava.

Após depoimentos e outras diligências que comprovaram o envolvimento do suspeito, o delegado titular da 22ª DT, Leandro Acácio, solicitou a prisão temporária ao Poder Judiciário.

A determinação judicial foi expedida na tarde de quarta e, poucas horas depois, já havia sido cumprida. O suspeito está custodiado na 22ª DT e aguarda transferência para o sistema prisional. Por se tratar de crime hediondo, o prazo da prisão temporária é de 30 dias.