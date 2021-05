Suspeito de comandar facção criminosa na Bahia é preso no Ceará

Um suspeito de comandar uma facção criminosa na Bahia foi preso nesta sexta-feira (7) em Eusábio, na Região Metropolitana de Fortaleza, em operação de uma força-tarefa de combate ao crime organizado reunindo vários órgãos cearenses. A Polícia Federal da Bahia prestou apoio com troca de informações de inteligência que indicaram o paradeiro do foragido.

Foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva contra ele, pelos crimes de homicídio qualificado, associação para o tráfico e organização criminosa, todos na Bahia. O suspeito, que não teve nome divulgado, tem 35 anos.

Durante a abordagem, o homem chegou a apresentar uma identificação falsa e por isso também foi preso em flagrante por uso de documento falso. Ele foi levado à sede da Polícia Federal no Ceará, onde ficará à disposição da Justiça.

A ação contou com participação da Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Departamento Penitenciário Nacional, Secretaria de Administração Penitenciária, Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará e Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública.