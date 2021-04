Suspeito de estuprar criança em Tremendal é preso pela polícia

Um homem, suspeito de abusar sexualmente de uma criança de 10 anos, teve a prisão preventiva cumprida, nesta quinta-feira (1), por policiais da Delegacia Territorial (DT) de Tremedal, cidade a 600 quilômetros de Salvador.

O titular da unidade, delegado Marcelo Cavalcanti, informou que a vítima era vizinha do suspeito e vivia em situação de vulnerabilidade social.

Ainda de acordo com o delegado, o crime chamou atenção de toda população do Município. A identidade do suspeito não foi revelada pela polícia civil.

A equipe da DT também já tinha solicitado medidas protetivas para a criança. Após o cumprimento da ordem judicial, o homem será encaminhado ao sistema prisional.