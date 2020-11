Suspeito de estuprar enteada e matar companheira na BA é preso em SE

O suspeito de matar a companheira Maria Veranice Machado dos Santos e estuprar a enteada, de 11 anos, foi preso em Umbaúba, em Sergipe, na sexta-feira (20), segundo a Polícia Civil. O homem tinha uma mandato de prisão preventiva em aberto.

O crime ocorreu em Inhambupe, na Bahia, no final de outubro. Na época do crime, o corpo de Veranice foi encontrado enterrado em uma mata, no povoado de Lagoa D’Água, em Inhambupe. O suspeito também responde por ocultação de cadáver. Ele estava escondido em um matagal e sua captura contou com o apoio de policiais civis e militares, de Sergipe.

De acordo com o titular da Delegacia Territorial (DT), de Inhambupe, delegado Antônio Luciano, o crime ocorreu após a companheira flagrar o estupro. “Houve uma briga entre o casal e ele a agrediu até a morte”, esclarece. O homem passou por exames de lesões e será encaminhado para o sistema prisional.