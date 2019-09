Suspeito de fornecer opioides para Mac Miller é preso nos EUA

Um homem suspeito de traficar medicamentos controlados para o cantor Mac Miller foi indiciado por conta da morte do rapper. Segundo os promotores do caso, Cameron James Pettit, 28 anos, forneceu pílulas com o opióide fentanila que contribuiram diretamente para a morte de Mac. O suspeito foi detido pela polícia hoje. A informação é do TMZ.

As acusações contra Cameron foram apresentadas nesta quarta-feira (4). Ele teria repassado ao rapper pílulas falsas de oxidona que continham fentanila, diz a denúncia, um documento de 42 páginas entregue à Justiça da Califórnia.

O documento diz que o rapper pediu a Pettit "percs", abreviação de percocet, um analgésico forte, receitado para combater dores, feito com oxidona. O traficante teria repassado as pílulas com fentanila, que é ainda mais forte. Marc morreu de overdose no ano passado.

Mac foi achado desacordado em sua casa, em setembro do ano passado. A morte dele foi classificada como uma overdose acidental por conta da mistura de álcool, cocaína e fentanila.

Durante a investigação, as autoridades cumpriram mandados em vários locais. Foi identificado que dois dias antes de morrer ele recebeu duas entregas de drogas. Uma de Pettit, que teria as pílulas com fentanila, cocaína e Xanax, e outra de uma prostituta, que teria vendido a ele oxidona pura, hidrocodona, anfetamina, Xanax e cocaína.

A prostituta trabalha para uma aliciadora que teria ligação com Pettit. Quando o traficante não respondeu imediatamente ao contato de Mac, o rapper ligou para essa mulher, que enviou a prostituta com a nova leva de medicamentos e drogas.

Os promotores dizem ainda que logo após a morte de Mac, o traficante trocou mensagens no Instagram afirmando aos amigos que não deveria postar nada sobre o caso "para ser esperto". Depois, ele escreveu a um amigo que perguntou como ele estava: "Eu não estou bem... Muito provavelmente vou morrer na cadeia".

Pettit seria uma das três pessoas que fornecia drogas e medicamentos controlados a Mac Miller - as outras duas possivelmente são a prostituta e a aliciadora. Não se sabe se elas serão indiciadas.