Suspeito de homicídio é preso na própria festa de aniversário em Salvador

Um homem acusado por homicídio foi preso no sábado (19) no bairro de Rio Sena, em Salvador, no dia em que comemorava o aniversário de 20 anos. Ele tinha mandado de prisão preventiva em aberto expedido pela Vara Criminal de Candeias, na Região Metropolitana.

A prisão foi feita por equipes do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), depois de uma informação que chegou pelo disque-denúncia. Ao chegar ao local indicado, encontraram o foragido na própria festa de aniversário.

O homem, que não teve nome divulgado, é suspeito de homicídio qualificado por traição, emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima. Ele também é investigado em inquérito por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Além disso, a apuração mostra que ele teria envolvimento com crimes contra o patrimônio que aconteceram na região da Avenida Suburbana, em Salvador.

O suspeito foi apresentado à Polinter, de onde será encaminhado ao sistema prisional.