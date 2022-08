Suspeito de homicídio na Mata Escura é preso após vídeo do crime circular no WhatsApp

Um homem acusado de homicídio foi preso no bairro de Jardim Santo Inácio, na terça-feira (2), após a circulação de um vídeo via Whatsapp, do crime. A vítima foi encontrada horas antes, em uma localidade de Mata Escura.



O comandante da unidade, major Luciano Jorge, contou que os militares receberam informações de que um indivíduo envolvido no homicídio ocorrido na Rua Amazonas, em Mata Escura, estaria na localidade conhecida como Alameda 60, em Jardim Santo Inácio.

“Ele é conhecido na região por fazer parte de uma organização criminosa. Chegou ao nosso conhecimento a existência do vídeo, que registrou um crime brutal, além da presença de homens armados pelo local e, também, de que a motivação seria a rivalidade entre esses grupos”, disse o oficial.



O major ressaltou a intensificação do policiamento na região. Conduzido para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o suspeito está à disposição da Justiça.